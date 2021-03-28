Александр Поветкин обманул сам себя. Еще летом 2020-го было очевидно, что Диллиан Уайт ощутимо быстрее, техничнее и разнообразнее русского боксера, но тогда Поветкин уронил британца смачнейшим апперкотом. Уайт свалился за канаты, нокаут признали лучшим за год, а Поветкин моментально выветрил из головы собственные нокдауны и великодушно подарил Диллиану реванш.

Во всех интервью Александр уверял, что легендарный апперкот был не лакипанчем, а результатом выверенной комбинации, к которой боксера готовили заранее. Верилось с трудом: удар Поветкина действительно вышел сумасшедшим, но Уайт откровенно его зевнул – надеяться на такие ошибки в реванше было гипернаивно.

Логично, что бой в Гибралтаре мог закончиться уже в первом раунде. Диллиан гонял Александра по рингу, ронял на канаты и не давал отдышаться. Витязь выжил, а во втором раунде даже забрал инициативу, но потом все равно сказалась разница в скорости, возрасте и габаритах – Уайт смотрелся значительно крупнее русского боксера.

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Нокаут от британца получился не таким зрелищным, как августовский, но тоже крайне суровым: Поветкина шатало по рингу, пока Александр наконец не рухнул. Из его угла тут же вылетело белое полотенце – так рано Витязь еще не проигрывал. Эпический бой с Кличко прошел всю дистанцию, Джошуа финишировал Поветкина только в седьмом раунде, а тут все закончилось еще в четвертом.

Уайт сразу же благородно согласился провести трилогию с Александром, но еще один бой не имеет смысла – шансов ноль. Это признал даже промоутер Поветкина Андрей Рябинский, который публично посоветовал клиенту экстренно завершить карьеру – иначе есть риски для здоровья.

Объективно говоря, уходить стоило еще в августе. Поветкину было почти 40, он выдал один из лучших нокаутов в карьере и даже забрал временный пояс – шикарнейший финал для русского боксера. Вместо этого он полез реваншироваться, хотя четко понимал, что даже вторая победа над Уайтом не сделает его статистику солиднее – разве что окончательно уничтожит репутацию Диллиана.

Александр Поветкин Фото: Getty Images

Еще Александр мог бы в теории добраться до победителя мегадилогии Фьюри – Джошуа, но Энтони уже бил Витязя, а Фьюри просто значительно сильнее. Так что Поветкин согласился на второй бой с Уайтом ровно по трем причинам: деньги, боксерское джентльменство и мнимая уверенность, что тот апперкот прошел неслучайно. В результате у Витязя даже не было стратегии на реванш – Уайт спокойно отрабатывал в защите и элементарно деклассировал Александра. Пора уходить.

Скорее всего, Витязь прислушается к совету Рябинского и правда завяжет с боксом. Его карьера получилась классной и насыщенной, а он сам никогда никого не боялся и со всеми сражался очень достойно. «Пока я не проиграю, буду драться дальше», – говорил Майк Тайсон. Жаль, что Поветкин воспринял эту фразу как мантру, ведь уйти непобежденным – настоящее искусство.

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