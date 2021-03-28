Российский боксер Александр Поветкин провел последний поединок в карьере. Так полагает его менеджер Андрей Рябинский.
«Я думаю, это последний бой», – написал Рябинский в твиттере сразу после боя Поветкина с Диллианом Уайтом.
- Поветкин проиграл Уайту нокаутом в четвертом раунде. Поединок проходил в Гибралтаре на «Виктория Стэдиум». Российский боксер уступил титул временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.
- Первый бой состоялся 22 августа 2020 года, тогда Поветкин победил нокаутом в пятом раунде, причем Александр два раза был в нокдауне в четвертом раунде.
Поветкин – Уайт II
Поветкин закончит после нокаута от Уайта. Хотя мог уйти ярко
Поветкин – Уайт II
Поветкин проиграл Уайту в реванше и потерял чемпионский пояс
Поветкин – Уайт II
В Поветкина не верят. Что нужно знать о реванше Витязя с Уайтом