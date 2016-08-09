«Знаете, мне очень обидно и очень тревожно, прежде всего не за себя. Я свое поражение как-то переживу. Мне очень неудобно перед теми людьми, которые верили в меня, поддерживали.

С моей родины – все мои земляки, семья, родители, брат. Глава республики нашей Рамзан Кадыров, он мне после первого боя позвонил, поздравил меня непосредственно по телефону, мне лично позвонил. Я вышел очень мотивированный, был готов отдать все силы. И очень неудобно сейчас», – сказал Абдурашидов.

Во вторник Абдурашидов уступил алжирцу Реде Бенбазизу со счетом 0-3 в 1/8 финала олимпийского турнира. Во втором раунде россиянин получил сильное рассечение брови.

Абдурашидов выступает в весовой категории до 60 кг.

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