Британец Энтони Джошуа взял реванш у американца Энди Руиса.

В поединке, который прошел в Эд-Диръии (Саудовская Аравия), Джошуа победил соперника. Уже в первом раунде англичанин рассек бровь Руису и на протяжении всего боя выматывал его движением и активностью в ринге. Но Энди продержался и неплохо отвечал ударами по корпусу.

Все трое судей единогласно отдали победу Джошуа.

Энтони вернул чемпионские пояса в тяжелом весе по четырем версиям – WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

В первом очном поединке, состоявшемся 1 июня 2019 года в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гардене», Руис сенсационно отправил Джошуа в технический нокаут в седьмом раунде.

В андеркарде Александр Поветкин и Майкл Хантер должны были выявить обязательного претендента на титул по версии WBA. Но боксеры не выявили победителя и свели бой вничью.

Джошуа: «Я пожму Руису руку перед боем, а потом оторву ему голову»

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