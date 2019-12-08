Александр Поветкин из главного боксера России превратился в человека, чьи бои не попадают в прямой эфир русских федеральных каналов. Статус самого крутого ударника страны у него отобрал мужчина, который даже не пришел на его поединок с Майклом Хантером.

Хабиб Нурмагомедов появился перед выходом Энтони Джошуа и Энди Руиса и не посмотрел андеркард, где сражался Русский витязь. Потому что по медийному уровню чемпиону UFC не положено смотреть на людей, которые все лишь бьются за звание обязательного претендента.

Для Поветкина все чуть не закончилось в первом раунде. Хантер и так был фаворитом у букмекеров, поэтому понадеялся на фактор внезапности. Он пошел размашистыми хуками со стартового гонга и даже опрокинул соперника, но, кажется, рефери не засчитали падение Александра как нокдаун – тот рухнул на канвас после толчка, а не после панча.

После еще пары пропущенных русский боксер вспомнил, что не нужно тушить свет заранее и внезапно ответил такими же боковыми хуками. И в третьем раунде, когда Витязь отдал два предыдущих, у него появился джеб и стали проходить удары в голову. Майкл определенно рассчитывал, что все закончится минут за 10, поэтому выплеснул всю энергию в начальных отрезках. Но лаки-панч с опытным ветераном типа Поветкина не прошел, и Хантеру пришлось мучиться аж до 12-го раунда.

«Что-то я устал», – заметил Александр в перерыве между 10-м и 11-м раундами. В оставшиеся шесть минут чистого бокса он чуть не улетел в нокдаун, а затем потонул в клинче испугавшегося американца. Поэтому неудивительно, что рефери поднял обе руки и зафиксировал ничью. Витязь явно суммарно пропустил больше ударов, но в середине поединка на опыте зацепил несколько раундов и в итоге сгладил кошмарное впечатление от провального старта.

Александр Поветкин – Майкл ХантерGetty Images

Но ничья – ужасный итог для обоих, особенно для Поветкина. Потому что победитель этого боя рассчитывал на звание обязательного претендента на титул WBA в тяжелом весе и встречу либо с Энди Руисом, либо с Энтони Джошуа. Но теперь у промоушна будет формальный повод, чтобы устроить третий подряд бой Руиса и Джошуа, чем давать великолепному британцу кого-то из менее медийных персонажей.

Энди после устроенной в июне сенсации и отобранных у Энтони поясов прекрасно понимал, что ему дает соседство в заголовках с одной из трех главных суперзвезд современного бокса. Реванш показал, какую тактику выбрал американец. Вместо обильного трэштока до выхода в ринг Руис предпочел задирать экс-чемпиона прямо на канвасе.

Джошуа великолепно подготовился и подсушился к бою, поэтому провел отличные 12 раундов с точки зрения движения и ударов в слабые точки соперника. Чтобы не отлететь от рельефного британца, Энди отвечал сдвоенными джебами, шел в клинч и раз за разом при выходе из объятий массировал чужую печень. Энтони злился, ругался с рефери, хватал чемпиона за шею и из-за разницы в росте смешно приседал, чтобы обхватить Руиса в клинче за пояс и не получить удары по корпусу.

Энди Руис – Энтони ДжошуаGetty Images

Видимо, американец изучил, как залезает под кожу соперникам Конор Макгрегор. Тот специально бьет на болевые точки главных противников и переходит на личные темы, чтобы те шли прямиком к боссам промоушнов и говорили: «Я убью этого подонка, срочно выпустите меня против него в октагон».

Так Ноториус задирает Хабиба Нурмагомедова – трогает его друзей, семью и жену, подкалывает на тему религии, допинга и жиросжигания. Ирландец надеется, что это принесет ему реванш против Орла и вновь подарит топ-афишу, выведет на прежний уровень хотя бы с точки зрения пиара. И Руису тоже выгоднее, чтобы у Джошуа при отсутствии обязательного претендента даже на один пояс был только один вариант – организовать второй реванш и снова побоксировать друг с другом, только теперь где-нибудь в Штатах.

Это обрубает дорогу к титулу для Александра Поветкина. В 2013-м он без шансов проиграл в Москве Владимиру Кличко, пять лет карабкался обратно к суперстатусным боям и отлетел от того же Джошуа. Второго возвращения наверх, видимо, не будет. Теперь он даже не первый среди остальных претендентов на пояс WBA, а лишь человек, разделивший очки с малоизвестным и слабо раскрученным соперником. По всем параметрам промоутерам выгоднее раскручивать идущего к вершине Руиса, чем барахтающегося в середине Поветкина.

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