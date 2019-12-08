Британский боксер Энтони Джошуа победил Энди Руиса в бою-реванше за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Джошуа поставил этот выигрыш лишь на второе место по значимости в карьере. На первом – бой с Владимиром Кличко.

«На каком месте эта победа? Номер два. Потому что бой с Владимиром Кличко значит для меня очень многое. Я многому научился. Я очень сильно уважаю Владимира, потому что он дает мне множество ценных советов. Так что благодаря тому бою с Кличко я бился сегодня с Руисом. И именно поэтому тот бой всегда будет на первом месте. Сегодняшний – на втором», – рассказал 30-летний британец в интервью DAZN.

Джошуа дрался с Кличко в 2017 году, Владимиру засчитали технический нокаут в 11-м раунде.

В активе Энтони 23 победы и одно поражение – в первом бою с Руисом.

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