Адлан отличается агрессивным боксом и уверенной манерой ведения боя.

В 2013 году он взял золото на Универсиаде в Казани в весовой категории до 60 кг, в 2015-м одержал победы в пяти матчах из шести Всемирной серии бокса и попал в тройку лучших боксеров турнира. Это и обеспечило 25-летнему спортсмену путевку на Игры в Бразилии.

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