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Английские YouTube-блогеры сразились на ринге и собрали больше просмотров, чем Макгрегор и Мэйуэзер

Английские YouTube-блогеры сразились на ринге и собрали больше просмотров, чем Макгрегор и Мэйуэзер
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Не Ларин VS Хованский, но тоже ничего.

В прошедшие выходные два британских блогера – KSI и Джо Веллер – зарубились на ринге в Лондоне. Причина конфликта – периодические обвинения друг друга в плагиате и работа на примерно одинаковую аудиторию (оба делают обзоры на видеоигры).

Файтинг прошел на стадионе Copper Box Arena в парке Queen Elizabeth Olympic, построенном к летней Олимпиаде в Лондоне. Видео боя на YouTube посмотрели уже 20 млн человек. Для сравнения, бой Конора Макгрегора и Флойда Мэйуэзера заинтересовал всего 6,7 млн пользователей.

Захватывающий бой выиграл KSI.

  • Канал KSI насчитывает 17 млн подписчиков, канал Джо Веллера – 4,7 млн.
  • Средний входной билет на мероприятие стоил 66 фунтов, стадион Copper Box Arena посетили почти 8 тысяч человек.
  • После боя KSI бросил боксерский вызов экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанду.

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