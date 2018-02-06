Getty Images

Полный тезка Мохаммеда Али опорочил фамилию и нарвался на бан за допинг

Полный тезка Мохаммеда Али опорочил фамилию и нарвался на бан за допинг
Р-Спорт

36 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Два года без бокса.

Британский боксер Мохаммед Али дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Али сдал положительный допинг-тест в апреле 2017 года. В организме 21-летнего боксера был обнаружен запрещенный стероид. В октябре Али был временно отстранен от всех соревнований.

  • На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Али выбыл в первом раунде.
  • Британец рассчитывает вернуться к Олимпиаде-2020 в Токио.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Зря тебе не очень интересен матч «Каролина» – «Сан-Хосе». Там была крутая драчка

03:43
Популярные видео
«Вашингтон» трижды вел в счете, но все равно проиграл «Вегасу». Бывает
1 649 просмотровВчера в 17:37
«Он полторы минуты не двигался, а стадион вопил в истерике». Лучшие шоу в перерыве Супербоула
20 763 просмотровВчера в 06:57
А еще вам может понравиться