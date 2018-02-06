Полный тезка Мохаммеда Али опорочил фамилию и нарвался на бан за допинг

Британский боксер Мохаммед Али дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Али сдал положительный допинг-тест в апреле 2017 года. В организме 21-летнего боксера был обнаружен запрещенный стероид. В октябре Али был временно отстранен от всех соревнований.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Али выбыл в первом раунде.

Британец рассчитывает вернуться к Олимпиаде-2020 в Токио.

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