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Полный тезка Мохаммеда Али опорочил фамилию и нарвался на бан за допинг
Два года без бокса.
Британский боксер Мохаммед Али дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.
Али сдал положительный допинг-тест в апреле 2017 года. В организме 21-летнего боксера был обнаружен запрещенный стероид. В октябре Али был временно отстранен от всех соревнований.
- На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Али выбыл в первом раунде.
- Британец рассчитывает вернуться к Олимпиаде-2020 в Токио.
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