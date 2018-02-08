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Хабиб Нурмагомедов: «Когда я схвачу Фергюсона за тонкую модельную талию, едва ли он что-то сделает»

Нурмагомедов: «Когда я схвачу Фергюсона за тонкую модельную талию, едва ли он что-то сделает»
Eurosport

10 ч. назад

До боя еще 2 месяца, но уже очень жарко.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о будущем сопернике – американце Тони Фергюсоне.

«На бой выйду как на смерть. У меня нет другого выхода. Этот бой покажет, кто из нас лучший.

Конечно, нет никакой недооценки, но, когда я схвачу его тонкую модельную талию, едва ли он что-то сделает. Многие говорят, что он хорош в партере, у него опасные локти и так далее. Но и я могу продемонстрировать много вещей, которых еще никто не видел. Это и делает наше противостояние интересным.

Постараюсь поскорее закончить тренировки, добиться нужного веса и размазать его», – сказал Нурмагомедов.

  • Тони Фергюсон – чемпион UFC в легком весе.
  • Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится 7 апреля на UFC 223.
  • Впервые соперники должны были встретиться 4 марта 2017 года в Лас-Вегасе, но бой сорвался из-за проблем Нурмагомедова со здоровьем.

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