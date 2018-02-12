Тайсон Фьюри: «Я живу на пособие по безработице»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA и WBO Тайсон Фьюри промотал все состояние, в том числе гонорар за победу над Владимиром Кличко в 2015-м. Британец признался, что половину гонораров тратит на зарплату команды, а вторую – на благотворительность.

«Если честно, у меня нет денег. На счетах ноль, я живу на пособие по безработице, – цитирует боксера Daily Record. – Это абсолютная правда. Я считаю, что нельзя зарабатывать на жизнь, избивая кого-то по лицу. Я люблю заниматься этим и хочу биться до 50 лет. До тех пор, пока буду способен на это».

Несколько лет назад Фьюри похвастал коллекцией роскошных автомобилей, в том числе Ferrari и Rolls-Royce.

На 2016 год был намечен бой-реванш с Кличко, но Фьюри дважды сдал положительный допинг-тест на кокаин, а затем завершил карьеру.

Ожидается, что в этом году Фьюри сразится с действующим чемпионом Энтони Джошуа, а общая прибыль обоих бойцов составит 110 миллионов евро.

Тайсон объявил о возвращении в бокс прошлой осенью.

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