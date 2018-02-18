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Джордж Гроувз победил Криса Юбанка и вышел в финал WBSS
Гроувз защитил свой чемпионский пояс.
В Манчестере прошел первый полуфинал Всемирной серии бокса (WBSS) во втором среднем весе.
Чемпион мира по версии WBA Джордж Гроувз победил Криса Юбанка-младшего и защитил свой чемпионский пояс. Исходя из судейских записок, Гроувз выиграл единогласным решением судей: 117-112, 116-112, 115-113.
- В прошлом году Гроувз техническим нокаутом победил российского боксера Федора Чудинова.
- Второй финалист WBSS определится 24 февраля в поединке между Каллумом Смитом и Юргеном Бремером.
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