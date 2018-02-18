Getty Images

Джордж Гроувз победил Криса Юбанка и вышел в финал WBSS

Гроувз победил Юбанка и вышел в финал WBSS
Eurosport

24 мин. назад

Гроувз защитил свой чемпионский пояс.

В Манчестере прошел первый полуфинал Всемирной серии бокса (WBSS) во втором среднем весе.

Чемпион мира по версии WBA Джордж Гроувз победил Криса Юбанка-младшего и защитил свой чемпионский пояс. Исходя из судейских записок, Гроувз выиграл единогласным решением судей: 117-112, 116-112, 115-113.

  • В прошлом году Гроувз техническим нокаутом победил российского боксера Федора Чудинова.
  • Второй финалист WBSS определится 24 февраля в поединке между Каллумом Смитом и Юргеном Бремером.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все медали восьмого дня Олимпиады-2018

01:12
Популярные видео
Ставки за 300. Восставший «Реал» и безбашенный «Дортмунд»
1 244 просмотров15 ч
Все медали седьмого дня Олимпиады-2018
11 843 просмотровВчера в 18:00
А еще вам может понравиться