Британский боксер завалил соперника и скончался через несколько часов от кровоизлияния в мозг

31-летний британский полутяжеловес Скотт Вестгарт победил в Донкастере Дека Спеллмана по очкам. По ходу битвы оба соперника несколько раз оказывались в нокдауне, и Скотт выиграл по очкам.

Вестгарт почувствовал себя плохо во время послематчевого интервью и с трудом добрался до раздевалки, информирует BBC Sport. Боксера доставили в больницу, где он скончался не приходя в сознание от кровоизлияния в мозг.

Вестгарт начал заниматься боксом в 24 года. За семь лет провел десять поединков, в которых одержал семь побед.

В связи с трагедией организаторы отменили главное шоу вечера – бой с участием бывшего футболиста Кертиса Вудхауса.

Фото: thelastfight.com.

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