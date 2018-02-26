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Майк Тайсон прикатил в Челябинск и заложил камень в основание спорткомплекса

Тайсон прикатил в Челябинск и заложил камень в основание спорткомплекса
Eurosport

1 час назад

Знаменитый боксер посетил город Коркино и остался доволен процессом.

В городе Коркино (Челябинская область) стартовало строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. На открытие строительства были приглашены знаменитые боксеры Майк Тайсон и Костя Цзю.

Вместе с другими гостями церемонии они приняли участие в символической закладке первого камня. «Это будет грандиозный объект. Я с нетерпением жду того момента, когда мы увидим уже готовый спорткомплекс», – приводит слова Тайсона «Спорт Бизнес Консалтинг».

  • Площадь спорткомлекса составит около 2,5 тыс. квадратных метров. Внутри расположатся зал для игровых видов спорта, залы единоборств, баня, скалодром и фитнес-клуб. Снаружи будет построена открытая арена с площадками для мини-футбола, волейбола и воркаута.
  • Коркино – родной город хоккеиста Артемия Панарина.

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