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Майк Тайсон прикатил в Челябинск и заложил камень в основание спорткомплекса
Знаменитый боксер посетил город Коркино и остался доволен процессом.
В городе Коркино (Челябинская область) стартовало строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. На открытие строительства были приглашены знаменитые боксеры Майк Тайсон и Костя Цзю.
Вместе с другими гостями церемонии они приняли участие в символической закладке первого камня. «Это будет грандиозный объект. Я с нетерпением жду того момента, когда мы увидим уже готовый спорткомплекс», – приводит слова Тайсона «Спорт Бизнес Консалтинг».
- Площадь спорткомлекса составит около 2,5 тыс. квадратных метров. Внутри расположатся зал для игровых видов спорта, залы единоборств, баня, скалодром и фитнес-клуб. Снаружи будет построена открытая арена с площадками для мини-футбола, волейбола и воркаута.
- Коркино – родной город хоккеиста Артемия Панарина.
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