Майк Тайсон: «Поветкину нужно драться с Уайлдером, потому что Деонтей самый слабый чемпион»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон посоветовал русскому тяжеловесу Александру Поветкину провести бой против американца Деонтея Уайлдера.

«Сейчас шансы стать чемпионом мира есть у всех. Я думаю, Поветкину есть смысл боксировать против Уайлдера, потому что он самый слабый из чемпионов», – цитирует Тайсона ТАСС.

Бой Поветкин – Уайлдер должен был пройти в мае 2016 года в Москве, но в допинг-пробе россиянина обнаружился мельдоний, и поединок отменили.

Ближайший бой Александр проведет против британца Дэвида Прайса 31 марта в Кардиффе.

Сейчас Тайсон путешествует по России. В данный момент легенда бокса находится в Челябинске.

Всего в активе Поветкина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение. Уайлдер 3 марта проведет поединок против кубинца Луиса Ортиса.

Летом 2017-го Уайлдера арестовали за хранение марихуаны, и американец получил 30 дней условного тюремного заключения.

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