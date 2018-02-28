«Мы заказали обувь, в которой Головкин догонит убегающего Канело». Легкий троллинг от тренера GGG

Геннадий Головкин и Сауль Альварес по прозвищу Канело встретились на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, посвященной их ответному бою 5 мая.

Было объявлено, что в ответном поединке на кон будет поставлен титул WBC в среднем весе. Из-за конфликта Канело с организацией пояс WBC не разыгрывался в первом бою, состоявшемся 16 сентября, передает Los Angeles Times.

На пресс-конференции состоялась словесная перепалка, причем Канело пришлось отбиваться не от Головкина, а от его тренера Абеля Санчеса.

– Надеюсь, Канело, ты не будешь больше бегать. Выходи на бой, как мужик.

– Я хочу сказать Головкину. Это ты солгал поклонникам. Ты обещал отправить меня в нокаут, но не сделал этого.

– Невозможно нокаутировать того, кто все время бегает. Мы заказали обувь, в которой Геннадий будет двигаться быстрее и сможет догнать Канело.

После пресс-конференции Головкин и Канело провели традиционную дуэль взглядов, а следом попытались поприветствовать друг друга – получилось комично.

Геннадий хотел пожать руку сопернику, а Сауль – поприветствовать его кулак о кулак. Оба боксера среагировали одновременно и поменяли жест на противоположный. Рукопожатие состоялось с третьей попытки.

Здесь уже можно заряжать очередную победу GGG.

Головкин выиграл первые 37 боев (33 – нокаутом). Бой против Канело стал первым, где он остался без победы – ничья.

У Сауля 49 побед, 1 поражение 2 ничьи.

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