Александр Поветкин: «Я уважаю Путина, потому что он не прогибается и поддерживает спортсменов»

Российский тяжеловес Александр Поветкин объяснил, почему стал доверенным лицом президента России Владимира Путина.

«Я уважаю нашего президента. В первую очередь потому, что он сильный, – признался 38-летний боксер в интервью Lenta.ru. – Вы понимаете, почему против нашей страны активно строят козни? Предыдущие лидеры прогибались, а с Путиным так не выходит. Кроме того, Владимир Владимирович поддерживает спортсменов и всячески им помогает».

31 марта в Кардиффе Александр Поветкин проведет бой против британца Дэвида Прайса.

Майк Тайсон выразил мнение, что Поветкину нужно драться с Уайлдером, потому что Деонтей самый слабый чемпион.

В активе Поветкина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение.

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