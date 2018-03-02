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Геннадий Головкин – о реванше с Саулем Альваресом: «Я больше не буду улыбаться»
Казахстанский боксер меняет тактику.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал предстоящий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
«Мне не нравится бизнес в боксе, и я больше не буду улыбаться, когда продвигаю бой. Мой приоритет – сохранить чемпионские пояса и рекорд без поражений. Я буду доминировать, на этот раз все будет более очевидно. Я хочу нокаута, но в нем нет большой необходимости, потому что я и так выиграю.
Я знаю, что он очень опасен. Я жду этого боя. Я хочу выиграть и хочу дать бой, которым будут гордиться в мире бокса. Это будет захватывающий опыт», – приводит слова Головкина Yahoo Sports.
- Головкин и Альварес проведут реванш 5 мая в Лас-Вегасе. Прошлый поединок между боксерами завершился вничью – первой в карьере GGG.
- На счету Головкина нет официальных поражений. За 9 лет (с 22 ноября 2008 по 18 марта 2017 года) он одержал 23 победы нокаутом подряд. Всего у Геннадия 37 боев и 33 победы нокаутом.
- Альварес выиграл 49 из 52 боев, 34 из них – нокаутом.
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