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Геннадий Головкин – о реванше с Саулем Альваресом: «Я больше не буду улыбаться»

Головкин – о реванше с Альваресом: «Я больше не буду улыбаться»
Eurosport

12 мин. назад

Казахстанский боксер меняет тактику.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал предстоящий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Мне не нравится бизнес в боксе, и я больше не буду улыбаться, когда продвигаю бой. Мой приоритет – сохранить чемпионские пояса и рекорд без поражений. Я буду доминировать, на этот раз все будет более очевидно. Я хочу нокаута, но в нем нет большой необходимости, потому что я и так выиграю.

Я знаю, что он очень опасен. Я жду этого боя. Я хочу выиграть и хочу дать бой, которым будут гордиться в мире бокса. Это будет захватывающий опыт», – приводит слова Головкина Yahoo Sports.

  • Головкин и Альварес проведут реванш 5 мая в Лас-Вегасе. Прошлый поединок между боксерами завершился вничью – первой в карьере GGG.
  • На счету Головкина нет официальных поражений. За 9 лет (с 22 ноября 2008 по 18 марта 2017 года) он одержал 23 победы нокаутом подряд. Всего у Геннадия 37 боев и 33 победы нокаутом.
  • Альварес выиграл 49 из 52 боев, 34 из них – нокаутом.

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