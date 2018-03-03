«Не исключено, что на самом деле он пенсионер». Сбежать из Кубы на катере и спасти дочь от ампутации

Проиграл боксеру из России

Кубинские боксеры постоянно оккупируют пьедесталы Олимпиад. На последних летних Играх в Рио бойцы Карибского моря завоевали три золота и три бронзы. Все потому, что в 1962 году на Кубе запретили профессиональный бокс. Местные гладиаторы вырастают в машины для убийств, но выступают на любительском уровне.

В 2005-м кубинцы приехали на командный Кубок мира в Москву фаворитами, но уступили в финале хозяевам: сборная России обставила приезжих со счетом 7:4. В тяжелом весе кубинцев подвел Луис Ортис – его отделал Роман Романчук.

Судьбы спортсменов сложились по-разному. Ортис одержал больше 300 побед на любительском уровне и рвется к званию чемпиона мира среди профессионалов, а Романчук загубил карьеру, отсидев за убийство по неосторожности, и умер в 37 от сердечного приступа.

Стал профи из-за болезни дочери

Больше 80 лет назад немецкий экзистенциалист Карл Ясперс подарил философии понятие «пограничной ситуации», возникающей в жизни людей из-за угрозы существования, тяжелых испытаний или сильных стрессов. На этом этапе человек либо мобилизуется, ломает преграды и поднимается на новый уровень, либо уходит в депрессию и скатывается на дно.

В 2009-м Ортис попал как раз в такую ситуацию: у маленькой дочки диагностировали омертвение пальца, но денег на лечение не было. Врачи готовили ребенка к ампутации, и Луис был в отчаянии: «Если они хотят лишить ее пальца, то пусть забирают и мой. Пусть моя девочка говорит, что просто похожа на папу».

Луис ОртисGetty Images

Один из знакомых посоветовал боксеру переехать в Штаты – там можно уйти в профессионалы и прилично заработать. Ортис ухватился за идею, арендовал скоростной катер и под покровом ночи причалил к берегу Мексики. Там Луиса встретили местные бандиты, но здоровяк сбежал: помогла спортивная подготовка. В феврале 2010-го Ортис выиграл первый профессиональный бой (нокаут за 78 секунд) и перевез семью в Штаты, где дочке все-таки спасли палец.

Не проигрывает 8 лет

На момент дебюта в профессиональном боксе кубинцу было уже 30, а за плечами сотни побед – новичком его не называли, потому что опыта и мастерства хватало завалить любого. Ортис соглашался на любые бои, чтобы сделать имя. Сейчас в резюме Луиса 28 побед (24 нокаутом) и ни одного поражения.

Попадался на допинге

Статистика боев могла быть еще внушительнее, но боксера дважды ловили на допинге. Сначала – в сентябре 2014-го. В бою за первый номер рейтинга в тяжелом весе Ортис в первом же раунде отправил отдыхать нигерийца Латифа Кайоде, но победу не засчитали – в моче обнаружили анаболические стероиды. «Меня задело это, потому что я обвинен в обмане, и моя честность поставлена под вопрос. Раньше все тесты, которые я сдавал, были отрицательными», – боксер уверял, что не виновен, но пропустил из-за дисквалификации девять месяцев.

Луис ОртисGetty Images

Ровно через три года в организме кубинца снова нашли запрещенные вещества. ВАДА не понравилось, что Луис употребляет препараты для понижения кровяного давления. Положение боксера осложняло то, что его уже ловили на допинге. Из-за долгих разбирательств пришлось перенести бой с Деонтеем Уайлдером, но в этот раз без дисквалификации: Ортис отделался штрафом в 25 тысяч долларов.

Выглядит старше, чем указано в паспорте

Луису 38, но на вид эта махина намного старее. Кубинца подозревают в поддельных документах и стебут на форумах: юзеры угорают с уставшего вида спортсмена и уверяют, что он египетский принц, который дрался с Тутанхамоном и стал человеком-мумией. Американский журналист и комментатор Аль Бернштейн придерживается схожего мнения: «Мы не знаем настоящий возраст Ортиса. Не исключено, что на самом деле он уже пенсионер».

Луис ОртисGetty Images

В респекте у Льюиса и Формана

Луис переехал в Майами восемь лет назад, его первым тренировочным залом стал Fifth Street Gym – там избивал грушу Мохаммед Али, когда был еще Кассиусом Клеем. Выбор зала не случаен: Ортис с детства фанател от Али, смотрел записи его боев на стареньком телевизоре и восхищался тем, как американец изменил бокс.

Внешне, кажется, что кубинец неповоротлив и с него вот-вот посыплется песок, но на ринге Ортис преображается. Луис в лучших традициях кумира порхает как бабочка и лупит как орангутанг – легенды бокса тащатся от его стиля.

Леннокс Льюис считает, что у Ортиса еще не было по-настоящему серьезных соперников, потому что его все боятся. А Джордж Форман наслаждается старой боксерской школой: «Он напоминает молодого меня, Сонни Листона, Кливленда Уильямса. Мы выходили на бой с мыслями: «Я на ринге, чтобы сбить тебя с ног, а не просто побоксировать». Ортис возвращает те славные времена».

Илья Яшинин писал и про оппонента Ортиса – Деонтея Уайлдера, который тоже пришел в бокс из-за дочери и до сих пор непобедим:

Уайлд-кард. Ученик Кличко ни разу не проиграл за 9 лет, спас жизнь дочери и бросил вызов Джошуа

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