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Сергей Ковалев закопал соперника в седьмом раунде и защитил титул по версии WBO

Ковалев закопал соперника в седьмом раунде и защитил титул по версии WBO
Eurosport

1 час назад

Ожидаемая победа Сергея.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев победил другого российского боксера Игоря Михалкина в титульном бою в весовой категории до 79,38 кг.

34-летний боксер защитил чемпионский титул техническим нокаутом. Судья остановил бой в конце седьмого раунда за явным преимуществом Ковалева.

Ковалев во второй раз защитил титул WBO. В ноябре 2017-го Сергей победил Вячеслава Шабранского.

  • На счету Ковалева 32 победы (28 – нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.
  • Михалкин проиграл во второй раз в профессиональной карьере.

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