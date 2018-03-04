Eurosport
Сергей Ковалев закопал соперника в седьмом раунде и защитил титул по версии WBO
Ожидаемая победа Сергея.
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев победил другого российского боксера Игоря Михалкина в титульном бою в весовой категории до 79,38 кг.
34-летний боксер защитил чемпионский титул техническим нокаутом. Судья остановил бой в конце седьмого раунда за явным преимуществом Ковалева.
Ковалев во второй раз защитил титул WBO. В ноябре 2017-го Сергей победил Вячеслава Шабранского.
- На счету Ковалева 32 победы (28 – нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.
- Михалкин проиграл во второй раз в профессиональной карьере.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте