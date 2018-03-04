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Деонтей Уайлдер вырубил Луиса Ортиса в десятом раунде

Уайлдер вырубил Ортиса в десятом раунде
Eurosport

1 час назад

Возможно, теперь американец встретится с Поветкиным.

32-летний американский боксер Деонтей Уайлдер нокаутировал 38-летнего кубинского бойца Луиса Ортиса, защитив титул чемпионат мира по версии WBC в тяжелом весе.

В десятом раунде Уайлдер побывал в нокдауне, разозлился и выключил Ортиса. Судья отдал победу Уайлдеру, даже не начав отсчет.

В начале марта Майк Тайсон посоветовал русскому тяжеловесу Александру Поветкину провести бой против Уайлдера.

  • Поражение стало для Ортиса первым за 29 боев.
  • Уайлдер добился нокаута в 39 раз за 40 боев.

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