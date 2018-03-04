Александр Емельяненко приехал в Самарскую область и за 3 минуты навалял сопернику из Польши

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выиграл у поляка Шимона Байора нокаутом в первом раунде. Бой проводился в рамках «Битвы на Волге» в Тольятти.

Для нокаута Емельяненко потребовалось чуть больше трех минут. В начале боя россиянин пропустил несколько панчей, но затем свалил Байора мощной двойкой и добил в партере.

Александр Емельяненко – младший брат Федора Емельяненко. После возобновления карьеры он одержал три победы, все – нокаутом в первом раунде. Всего на счету спортсмена 26 побед при семи поражениях.

«Битва на Волге» – профессиональный турнир по ММА, организованный федерацией MMA Самарской области и бойцовским клубом «Ахмат» при поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

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