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Канело сдал положительную допинг-пробу за 2 месяца до боя с Геннадием Головкиным

Канело сдал положительную допинг-пробу за 2 месяца до боя с Головкиным
Р-Спорт

42 мин. назад

Неловко.

Допинг-проба мексиканского боксера Сауля Альвареса, который в мае должен был провести бой-реванш с Геннадием Головкиным, оказалась положительной. В организме Канело обнаружен кленбутерол.

Запрещенное вещество попало в организм боксера после употребления им в пищу зараженного мяса, от чего в последние годы пострадали десятки спортсменов в Мексике. Альварес, узнав о допинге, немедленно уведомил Атлетическую комиссию штата Невада и промоутера Головкина. Мексиканец решил перенести свой тренировочный лагерь из Мексики в США.

«Я спортсмен, который уважает спорт, я удивлен и обеспокоен, потому что такое никогда не случалось со мной. Я пройду все тесты, которые от меня потребуют, чтобы прояснить эту неловкую ситуацию, и я верю, что в конечном итоге истина восторжествует», – цитирует Алвареса «Р-Спорт».

  • Поединок между Головкиным и Альваресом, прошедший в середине сентября 2017 года, завершился вничью. Итоги боя вызвали полемику в среде болельщиков и специалистов.
  • Бой-реванш должен состояться 5 мая в Лас-Вегасе. На кону будут титулы чемпионов мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF, WBC и WBO.

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