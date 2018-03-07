Тайсон Фьюри: «Энтони Джошуа отлично справляется с полировкой моих поясов, но я уже иду за ними»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри спустя 2,5 года после завершения карьеры готовится к возвращению на ринг. Тяжеловес рассказал, что он сделает с главными соперниками – Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

«Я рано ложусь спать и мечтаю, как выйду на ринг и поломаю их лица. Я оставил тяжелый дивизион для этих ребят, и теперь они хранят титулы. Джошуа отлично справляется с полировкой моих поясов. Они красивые и теплые. Пришло время за ними вернуться», – цитирует Фьюри Sky Sports.

«Уайлдер создан для меня. Что бы ни случилось в его следующем бою, я должен встретиться с ним. У нас есть незаконченное дело. Он хороший панчер, но у меня лучшие боксерские навыки в тяжелом дивизионе. Сначала я преподам ему урок бокса, а затем остановлю. Уайлдер, Джошуа или кто-то там еще – я иду за вами», – добавил Фьюри.

В январе Фьюри признался, что промотал все состояние, в том числе гонорар за победу над Владимиром Кличко в 2015-м.

На 2016 год был намечен бой-реванш с Кличко, но Фьюри дважды сдал положительный допинг-тест на кокаин, а затем завершил карьеру.

Ожидается, что в 2018 году Фьюри сразится с Джошуа, а общая прибыль обоих бойцов составит 110 миллионов евро.

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