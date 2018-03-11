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Сергей Липинец проиграл Майки Гарсии и не защитил титул IBF

Липинец проиграл Гарсии и не защитил титул IBF
Eurosport

1 час назад

Не показал американцу в чем сила.

Российский боксер Сергей Липинец не защитил титул IBF в первом среднем весе, проиграв американцу Майки Гарсии.

Судьи единогласно присудили победу Гарсии: 117-110, 116-111, 117-110. Для Липинца это первое поражение в профессиональном боксе.

  • Липинец завоевал титул в ноябре 2017 года, победив японца Акихиро Кондо.
  • Бой с Гарсией был первой зашитой титула для россиянина.

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