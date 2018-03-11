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Сергей Липинец проиграл Майки Гарсии и не защитил титул IBF
Не показал американцу в чем сила.
Российский боксер Сергей Липинец не защитил титул IBF в первом среднем весе, проиграв американцу Майки Гарсии.
Судьи единогласно присудили победу Гарсии: 117-110, 116-111, 117-110. Для Липинца это первое поражение в профессиональном боксе.
- Липинец завоевал титул в ноябре 2017 года, победив японца Акихиро Кондо.
- Бой с Гарсией был первой зашитой титула для россиянина.
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