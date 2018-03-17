Украинские боксеры не поедут на Олимпиаду в Пекине, если пропустят чемпионат мира в Сочи

Указ о запрете на участие национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории России помешает украинским боксерам выступить на Олимпийских играх в Пекине.

Боксеры из Украины не смогут принять участие в чемпионате мира 2019 года, который пройдет в Сочи. По итогам этого турнира лучшие спортсмены получат приглашение на Олимпиаду, но, так как украинские спортсмены не приедут в Сочи, они лишатся возможности выступить в Пекине. Об этом сообщает Sports.ru.

Единственной возможностью для боксеров из Украины поехать в Пекин остаются другие лицензионные турниры и профессиональная лига APB, но эти турниры, возможно, не будут проведены.

Летняя Олимпиада в Пекине пройдет в 2020 году.

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