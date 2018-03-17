Getty Images
Украинские боксеры не поедут на Олимпиаду в Пекине, если пропустят чемпионат мира в Сочи
Политические события скажутся на спорте.
Указ о запрете на участие национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории России помешает украинским боксерам выступить на Олимпийских играх в Пекине.
Боксеры из Украины не смогут принять участие в чемпионате мира 2019 года, который пройдет в Сочи. По итогам этого турнира лучшие спортсмены получат приглашение на Олимпиаду, но, так как украинские спортсмены не приедут в Сочи, они лишатся возможности выступить в Пекине. Об этом сообщает Sports.ru.
- Единственной возможностью для боксеров из Украины поехать в Пекин остаются другие лицензионные турниры и профессиональная лига APB, но эти турниры, возможно, не будут проведены.
- Летняя Олимпиада в Пекине пройдет в 2020 году.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте