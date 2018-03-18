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Александр Гвоздик победил Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC

Гвоздик победил Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC
Eurosport

46 мин. назадОбновлено 45 мин. назад

30-летний украинец продлил победную серию.

Александр Гвоздик победил Мехи Амара в бою за временный титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Поединок на «Мэдисон Сквер Гарден» продолжался все 12 раундов. По его итогам судьи единогласно присудили победу украинцу – 117:111, 116:112, 118:110.

В другом бою вечера Хосе Карлос Рамирес единогласным решением судей победил Амира Имама (115:113, 117:111 и 120:108) и завоевал пояс WBC в 1-м полусреднем весе.

  • Гвоздик выиграл все 15 боев на профессиональном ринге.
  • Следующим соперником Александра станет победитель боя Адонис Стивенсон – Баду Джек.

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