Сергей Ковалев подписал контракт на бой с Маркусом Брауном

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии WBO Сергей Ковалев заключил соглашение на проведение боя с Маркусом Брауном.

По данным Boxingscene, договор о проведении 12-раундового поединка за титул чемпиона мира в полутяжелой весовой категории по версии WBO был достигнут 18 марта.

Бой пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Дата поединка точно пока не определена – предполагается, что он может пройти 23 июня.

У 34-летнего Ковалева 32 победы (28 из них нокаутом) на профессиональном ринге при двух поражениях и одной ничьей.

27-летний Браун провел 21 бой, и все их выиграл, в том числе 16 нокаутом.

Ранее Браун отказывался от боя с Ковалевым, так как его не устраивали предлагаемые финансовые условия.

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