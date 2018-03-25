Андрей Сироткин победил Райана Форда в бою за титул WBA Intercontinental

Российский боксер Андрей Сироткин сломил сопротивление канадца Райана Форда и защитил титул чемпиона по версии WBA во втором среднем весе.

Бой прошел в Краснодаре и продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно присудили победу Сироткину – 115-113, 116-112, 117-111.

Сироткин выиграл все 15 боев (4 – досрочно) на профессиональным ринге.

До перехода в бокс в 2014 году Андрей занимался кикбоксингом, становился чемпионом Европы.

Форд потерпел второе поражение при 14 победах (9 – досрочно).

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