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Андрей Сироткин победил Райана Форда в бою за титул WBA Intercontinental
Защита пояса прошла успешно.
Российский боксер Андрей Сироткин сломил сопротивление канадца Райана Форда и защитил титул чемпиона по версии WBA во втором среднем весе.
Бой прошел в Краснодаре и продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно присудили победу Сироткину – 115-113, 116-112, 117-111.
- Сироткин выиграл все 15 боев (4 – досрочно) на профессиональным ринге.
- До перехода в бокс в 2014 году Андрей занимался кикбоксингом, становился чемпионом Европы.
- Форд потерпел второе поражение при 14 победах (9 – досрочно).
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