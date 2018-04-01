Смачный апперкот Александра Поветкина, который нокаутировал Прайса

Российский боксер Александр Поветкин нокаутировал Дэвида Прайса в пятом раунде поединка. Бой прошел в Кардиффе на «Принципэлити Стэдиум».

В третьем раунде бойцы обменялись нокдаунами, после чего следующий отрезок прошел в равной борьбе. В пятой трехминутке Поветкин провел комбинацию из бокового удара и апперкота и отправил соперника в нокаут.

Это 34-я победа Поветкина в 35 поединках на профессиональном ринге и восьмая подряд. Прайс проиграл в пятом бою из проведенных 27.

Поветкин – обязательный претендент на пояс Джошуа по версии WBA.

В главном бою на арене в Кардиффе сойдутся Энтони Джошуа и Джозеф Паркер за титул чемпиона по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO.

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