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Энтони Джошуа затратил 12 раундов на Паркера – теперь непобедимый схлестнется с Поветкиным

Джошуа затратил 12 раундов на Паркера – теперь непобедимый схлестнется с Поветкиным
Eurosport

57 мин. назад

Нас ждет супербой.

Британский боксер Энтони Джошуа победил новозеландца Джозефа Паркера.

Бой состоялся в Кардиффе на стадионе «Принсипалити» и продлился все 12 раундов. Джошуа выиграл единогласным решением судей – 119:109, 118:110, 118:110. Он стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

  • Джошуа остался непобежденным, на его счету 21 поединок в профессиональной карьере и 21 победа.
  • В андеркарде боя Джошуа – Паркер дрался россиянин Александр Поветкин, победивший Дэвида Прайса. Поветкин сохранил статус обязательного претендента на титул суперчемпиона мира по версии WBA, которым владеет Джошуа.

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