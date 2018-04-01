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Промоутер Поветкина: «Бой с Джошуа может пройти в России, но Саше лучше драться не дома»
Поединок намечен на ближайшую осень.
Бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа, который намечен на ближайшую осень, может состояться в России.
«Пока планируем, что осенью выйдем против Джошуа. Контракт не подписан, окончательной договоренности нет, но идут переговоры на эту тему. Может быть, этот бой будет в Великобритании, а может быть в России, но это будет осенью.
Саше проще проводить бои за рубежом, он так устроен. Он говорит, что на него меньше давит ответственность. Будем смотреть по ситуации, но я не исключаю проведения боя в России», – цитирует «Р-Спорт» главу промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского.
- Минувшей ночью Джошуа в рамках объединительного боя выиграл у новозеландца Джозефа Паркера и стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO.
- Поветкин в аверкарде боя Джошуа – Паркер победил Дэвида Прайса и сохранил статус обязательного претендента на титул суперчемпиона мира по версии WBA.
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