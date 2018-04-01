Getty Images

Промоутер Поветкина: «Бой с Джошуа может пройти в России, но Саше лучше драться не дома»

Промоутер Поветкина: «Бой с Джошуа может пройти в России, но Саше лучше драться не дома»
Eurosport

1 час назад

Поединок намечен на ближайшую осень.

Бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа, который намечен на ближайшую осень, может состояться в России.

«Пока планируем, что осенью выйдем против Джошуа. Контракт не подписан, окончательной договоренности нет, но идут переговоры на эту тему. Может быть, этот бой будет в Великобритании, а может быть в России, но это будет осенью.

Саше проще проводить бои за рубежом, он так устроен. Он говорит, что на него меньше давит ответственность. Будем смотреть по ситуации, но я не исключаю проведения боя в России», – цитирует «Р-Спорт» главу промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского.

  • Минувшей ночью Джошуа в рамках объединительного боя выиграл у новозеландца Джозефа Паркера и стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO.
  • Поветкин в аверкарде боя Джошуа – Паркер победил Дэвида Прайса и сохранил статус обязательного претендента на титул суперчемпиона мира по версии WBA.

Будь в контакте со спортом

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - XI. Салах, Де Брёйне и ещё 9 топов, которых профукал «Челси»

04:24
Популярные видео
Первое дерби Лос-Анджелеса получилось жарким: 7 мячей, гол на последней минуте и двушка от Ибры
7 494 просмотров13 ч
Еще один мяч Ибрагимовича, который покорил MLS за каких-то 20 минут
19 749 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться