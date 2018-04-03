Казахстанский боксер Геннадий Головкин точно будет драться 5 мая, но соперник пока не определен

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлёр сообщил, что спортсмен в любом случае выйдет на ринг 5 мая в Лас-Вегасе, даже если его соперник Канело Альварес не получит разрешение на бой.

«Все, кто забронировал билеты на самолет или собираются в Лас-Вегас на Синко де Майо посмотреть на бой Головкина, не меняйте планов. Геннадий выйдет на ринг независимо от того, будет его соперником Альварес или кто-то еще.

Сейчас мы взвешиваем все варианты. Разумеется, ничего лучше, чем ответный бой между Головкиным и Канело, быть не может. Но, если этот поединок не состоится, Геннадий все равно хочет драться. Впрочем, мы еще не подобрали оппонента», – цитирует Леффлёра Boxing Scene.

Решение об участии Альвареса в поединке с Головкиным примет Спортивная комиссия Невады. Если Канело не получит разрешение, его могут заменить Деметриус Андраде, Сергей Деревянченко, Гари О’Салливан и Ямагучи Фалькао.

Канело может не выйти на бой с Головкиным из-за обнаруженного в его крови допинга.

На счету Головкина 38 боев из которых он выиграл 37. Один поединок завершился ничьей.

Синко де Майо – национальный праздник Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 г.

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