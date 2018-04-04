Канело отказался от боя-реванша с Геннадием Головкиным

Повторный бой между чемпионом мира по трем престижным версиям в среднем весе Геннадием Головкиным из Казахстана и мексиканским боксером Саулем Альваресом не состоится.

В Лос-Анджелесе в офисе промоутерской компании Golden Boy Promotions состоялась пресс-конференция Альвареса, на которой он объявил об отмене поединка, сообщает Boxingscene.com.

«Я всегда был честным боксером, горжусь карьерой, на протяжении которой я никогда не делал ничего противозаконного по отношению к чистым спортсменам. Я действительно потрясен тем, что произошло, сожалею, что это вызвало у людей сомнения в моей честности», – сказал Альварес.

Ранее сообщалось, что повторный поединок между Головкиным и Альваресом должен пройти 5 мая в Лас-Вегасе.

В марта стало известно, что допинг-проба мексиканца, взятая в рамках добровольного тестирования в феврале, дала положительный результат на кленбутерол.

Первый бой между боксерами состоялся 17 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился ничейным результатом.

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