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Александр Поветкин назначен обязательным претендентом на бой с Энтони Джошуа

Поветкин назначен обязательным претендентом на бой с Джошуа
Eurosport

60 мин. назадОбновлено 55 мин. назад

Британец уже в отчаянии.

Вице-президент Федерации бокса России Андрей Рябинский объявил, что Александр Поветкин встретится с обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе Энтони Джошуа.

«Внимание! Сегодня Поветкин назначен обязательным претендентом к Джошуа по WBA. Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем драться до Саши. 30 дней на переговоры», – написал Рябинский в твиттере.

  • 31 марта Поветкин в Кардиффе нокаутировал британца Дэвида Прайса, на счету россиянина стало 34 победы в 35 боях при одном поражении.
  • Энтони Джошуа выиграл 21 бой, 20 из которых нокаутом.

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