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IBF лишила Геннадия Головкина титула чемпиона мира
Повлиял отказ от боя с Деревянченко.
Международная боксерская федерация (IBF) забрала у казахстанского боксера Геннадия Головкина титул чемпиона мира в среднем весе.
По данным boxingscene.com, причина такого решения – отказ Головкина выйти на обязательный бой против украинца Сергея Деревянченко. Поединок с Ванесом Мартиросяном, в котором Геннадий нокаутировал соперника во втором раунде, не санкционирован IBF как защита титула.
- Поединок против Деревянченко не устроил Головкина по финансовым соображениям.
- IBF выберет двух ведущих боксеров в среднем весе и устроит между ними титульный бой.
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