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IBF лишила Геннадия Головкина титула чемпиона мира

IBF лишила Головкина титула чемпиона мира
Eurosport

6 ч. назад

Повлиял отказ от боя с Деревянченко.

Международная боксерская федерация (IBF) забрала у казахстанского боксера Геннадия Головкина титул чемпиона мира в среднем весе.

По данным boxingscene.com, причина такого решения – отказ Головкина выйти на обязательный бой против украинца Сергея Деревянченко. Поединок с Ванесом Мартиросяном, в котором Геннадий нокаутировал соперника во втором раунде, не санкционирован IBF как защита титула.

  • Поединок против Деревянченко не устроил Головкина по финансовым соображениям.
  • IBF выберет двух ведущих боксеров в среднем весе и устроит между ними титульный бой.

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