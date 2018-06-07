IBF лишила Геннадия Головкина титула чемпиона мира

Международная боксерская федерация (IBF) забрала у казахстанского боксера Геннадия Головкина титул чемпиона мира в среднем весе.

По данным boxingscene.com, причина такого решения – отказ Головкина выйти на обязательный бой против украинца Сергея Деревянченко. Поединок с Ванесом Мартиросяном, в котором Геннадий нокаутировал соперника во втором раунде, не санкционирован IBF как защита титула.

Поединок против Деревянченко не устроил Головкина по финансовым соображениям.

IBF выберет двух ведущих боксеров в среднем весе и устроит между ними титульный бой.

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