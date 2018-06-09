Чернокожий чемпион противостоял расистам США. Его ненавидел Джек Лондон и помиловал Дональд Трамп

Боксер Джек Джонсон питался ненавистью других людей. В детстве он впервые столкнулся с жестоким расизмом от белых, когда вступился за сестру. Тогда Джонсон впервые дал отпор и так легко уложил главаря банды, что остальные дали заднюю и убежали. С тех пор он осознал, что бояться ему нечего.

Подростком Джек бросил школу и подрабатывал либо в конюшне, либо на доках, где выполнял изнурительную работу грузчика. В свободное время он развлекал белых драками на улице: Джонсон и другие афроамериканцы выясняли кто сильнее, а зрители ставили на бойцов, кидая деньги на землю – победитель спарринга забирал все.

Джек быстро вошел во вкус и после серии побед получил прозвища Гигант из Гальвестона по месту рождения и Маленький Артурчик – милое название от чернокожих болельщиков.

Примерно в 20 лет Джонсон понял, что его главная суперспособность – нокаутировать людей, поэтому он отправился на профессиональный ринг. В первом бою он выключил Чарли Брукса и досрочно завоевал чемпионский титул в среднем весе. После нескольких успешных боев Джек наткнулся на боксера с тем же цветом кожи – Джона Клондайка Хэйнса, который стал первым, кто отвесил Гиганту из Гальвестона. Клондайк объявил себя чемпионом среди черных, но уже через пять победных стычек Джонсон взял реванш и заткнул Хэйнса.

В мире бокса Джек обрастал репутацией, что сильно раздражало белых. Профессионал Джо Чойнски вызвался охладить пыл Маленького Артурчика и управился с ним за три раунда, но бой признали незаконным и оба получили по реальному сроку. Два боксера где-то год сидели в одной камере и тесно сдружились: Чойнски обучал Джонсона приемам и каждый день твердил: «Парень, который может двигаться так, как ты, никогда не должен принимать на себя удары».

После выхода из тюряги Джонсон продолжил боксировать, но уже в другом городе – Колорадо. Джек выиграл титул «Всемирных цветных бойцов» у Денвера Эда Мартина и уже через три недели защитил его. Белые люто боялись и ненавидели Джонсона за силу и мощь, поэтому ждали бойца, который угомонил бы Гиганта из Гальвестона. Лучший боксер Джеймс Джеффрис отказывался от боев и завершил карьеру, а новый чемпион Томми Бёрнс всячески избегал встречи с Джеком.

В один момент Бёрнсу надоело постоянно сливаться, и чтобы от него отстали, он назначил сумму в 30 тысяч долларов, за которую готов выйти на ринг с Джонсоном. Это был сумасшедший прайс, и Томми рассчитывал на то, что цена отпугнет даже очень богатых любителей бокса, но план не сработал.

Инвестор нашелся, а Бёрнс уже не мог увильнуть от боя, иначе бы опозорился перед публикой. Джонсон был выше и массивнее соперника, поэтому, несмотря на разные статусы, выглядел фаворитом. Уже в первом раунде стало ясно, что Джек не упустит победу, и он растянул удовольствие от избиения чемпиона на 14 раундов. Во время боя он издевался над Бёрнсом и насмешливо шептал: «Господин Бёрнс, вы не устали? Почему вы меня до сих пор не смогли ни разу достать? Неужели малыш Томми выдохся?» – или: «Бедный маленький Томми, кто научил тебя бить? Твоя мама?»

В финальных раундах Джонсон осознал мощь и, показывая на живот, иронично восклицал: «Эй, Томми, как тебе мой живот? Правда, великолепен? Можешь бить в него сколько угодно!» – после чего Бёрнс поддался на провокацию, пошел вперед и напоролся на пару жестких панчей. В 14-м раунде Томми лег, а Джек стал первым чернокожим чемпионом в супертяжелом весе.

Помимо бокса у Джонсона было еще два развлечения: скоростные тачки и девушки. Джек женился четыре раза, и все его жены были с белым цветом кожи, что еще сильнее вымораживало американских расистов. Он очень любил свободу, поэтому на дорогах часто доводил стрелку спидометра до максимума.

Существует даже такая байка: как-то раз полицейский остановил Джонсона за превышение скорости и выписал штраф в 25 долларов. Джек не спорил и моментально вручил копу 50 долларов со словами: «Сдачи не надо». На вопрос почему боксер ответил: «Потому что назад я поеду по этой же дороге».

Джонсон совместил в себе максимальный комплект для американской ненависти: цвет кожи, вызывающее поведение, уверенность, победы над белыми. Самым ярым хейтером боксера оказался писатель Джек Лондон, который после поражения Бёрнса причитал: «Огромный танцующий эфиоп просто игрался с маленьким и беспомощным белым парнем. Это было противостояние пигмея и колосса. И только одна вещь сейчас по-настоящему важна. Джим Джеффрис должен покинуть свою ферму, вернуться на ринг и выбить Джонсону его золотые зубы. Решение за тобой, Джефф! Репутация белого человека должна быть спасена».

Пока Джеффрис отнекивался от выхода на ринг, Джонсон выбил пять зубов Стэнли Кетчелу (часть осталась на перчатке) и продолжил победное шествие. Все надежды американцы возлагали только на Джеффриса, который в итоге принял вызов.

Экс-чемпион готовился к бою века максимально серьезно: после шестилетнего отдыха он спарринговался только с лучшими белыми бойцами, а консультантом взял Джеймса Корбетта – второго чемпиона в супертяжелом весе в истории США. Но тренировки оказались бесполезными.

Джонсон легко валял Джеффриса по рингу. Уже к концу боя количество клинчей от Джима зашкаливало, и с каждой секундой он выдыхался. В 15-м раунде Джек нанес Джеффрису первый нокдаун в карьере, а после того, как последний поднялся, одним ударом перекинул через канаты. Судья остановил матч, а Джонсон в очередной раз доказал непобедимость и получил самую крупную сумму за бой на тот момент – примерно 120 тысяч долларов. После поражения Джеффрис признался: «Я не сбил бы Джонсона с ног и в лучшие мои годы. Я просто не мог толком по нему попасть и нанести акцентированный удар. Нет, я не смог бы достичь его уровня и за тысячу лет».

После победы Джонсона проявление радикального расизма в США только усилилось. В Новом Орлеане человек, который закричал о чемпионстве Джека, был зверски убит, как и другие 25 чернокожих поклонников боксера. В этот день около сотни человек были ранены и госпитализированы. Джек подвергался жесткой критике, а власть искала любой способ снова засадить Джонсона за решетку.

В 1912 году его осудили по закону Манна, который запрещал перевозить проституток из штата в штат. В это время Джонсон состоял в отношениях с девушкой легкого поведения Люссиль Кэмерон, и даже женитьба не переубедила суд. Джека приговорили к году заключения и штрафу в 1000 долларов, но боксер с возлюбленной просто свалили в Париж, где долгое время отсиживались.

Во Франции Джонсон скорее зарабатывал, нежели отстаивал звание лучшего. Он участвовал в рестлерских и выставочных боях за большие деньги и путешествовал. На Кубе он согласился на драку с Джессом Уиллардом за чемпионский пояс. На протяжении всех раундов Джек как обычно доминировал, но потратил много сил, чтобы отправить Уилларда в нокаут. Габариты соперника оказались слишком серьезными, и в последующих раундах Джесс все чаще наносил удар за ударом. В 26-м раунде Уиллард махнул по правой скуле несколько раз и нокаутировал Джонсона, отняв чемпионский пояс.

После поражения Джек провел еще несколько успешных боев, но возраст давал о себе знать. Вскоре он заскучал по родине и сдался властям. Он провел восемь месяцев в тюрьме, где пять раз боксировал с оппонентами. Он женился в четвертый раз, подрался с Брэдом Симмонсом в несанкционированном бою, после чего его отлучили от бокса.

По инерции Джонсон все равно продолжал терзать грушу и спарринг-партнеров и даже хотел стать тренером молодой звезды Джо Луиса, но менеджеры посчитали это плохой идеей. В 60 лет он совершил последний удар в боксерской перчатке и занялся брендированием имени: открыл ночной клуб, снимался в фильмах, давал экспертные прогнозы на матчи.

актер Брок Питерс, участвовавший в записи, произносит слова: «Я – Джек Джонсон, мировой чемпион в тяжелом весе! И я черный!» В 68 лет он направился на один из боев Джо Луиса, но попал в автомобильную катастрофу. Джека успели доставить в больницу, но 10 июня 1946 года его сердце остановилось. Даже после смерти со славой Джонсона не соглашались и оскверняли. Джазовый исполнитель Майлз Дэвис записал альбом в память о боксере, жизнью и независимостью которого он сильно впечатлился.актер Брок Питерс, участвовавший в записи, произносит слова: «Я – Джек Джонсон, мировой чемпион в тяжелом весе! И я черный!»

Барак Обама дважды отказывал в посмертном помиловании Джонсона. По слухам, Обама боялся значимых расовых вопросов, связанных с изменением роли человека в истории США. Но Дональд Трамп после разговора с Сильвестром Сталлоне реабилитировал боксера и признал его чемпионство в супертяжелом весе, а заслуженная слава наконец была восстановлена.

Другие тексты о великих боксерах:

Борис за победу. Боксер, командовавший диверсантами, сбежал из госпиталя и уничтожил 1000 нацистов

«Не исключено, что на самом деле он пенсионер». Сбежать из Кубы на катере и спасти дочь от ампутации

Лучший спортивный телеграм-канал