Тайсон Фьюри триумфально вернулся на ринг и расправился с Сефера Сефери

Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории Тайсон Фьюри выиграл первый бой после перерыва длиной в 2,5 года.

Британцу противостоял Сефер Сефери, который после четыре раундов не смог продолжить бой. Фьюри засчитана победа техническим нокаутом.

Предыдущий бой Фьюри провел в ноябре 2015 года, когда победил Владимира Кличко и завоевал пояса IBF, IBO, WBO и WBA. Боксеры должны были провести бой-реванш, но Фьюри провалил две допинг-пробы и завершил карьеру. В декабре его дисквалификация истекла, и Тайсон объявил о возвращении.

Фьюри выиграл все 26 боев на профессиональном ринге.

Сефери потерпел 2-е поражение при 23 победах.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме