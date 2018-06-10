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Тайсон Фьюри триумфально вернулся на ринг и расправился с Сефера Сефери
Все такой же непобедимый.
Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории Тайсон Фьюри выиграл первый бой после перерыва длиной в 2,5 года.
Британцу противостоял Сефер Сефери, который после четыре раундов не смог продолжить бой. Фьюри засчитана победа техническим нокаутом.
Предыдущий бой Фьюри провел в ноябре 2015 года, когда победил Владимира Кличко и завоевал пояса IBF, IBO, WBO и WBA. Боксеры должны были провести бой-реванш, но Фьюри провалил две допинг-пробы и завершил карьеру. В декабре его дисквалификация истекла, и Тайсон объявил о возвращении.
- Фьюри выиграл все 26 боев на профессиональном ринге.
- Сефери потерпел 2-е поражение при 23 победах.
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