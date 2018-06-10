Теренс Кроуфорд стал чемпионом мира по версии WBO

Теренс Кроуфорд победил Джеффа Хорна и отнял пояс чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.

Бой, прошедший в Лас-Вегасе, продолжался девять раундов, когда Кроуфорд уложил соперника на настил. Хорн поднялся на ноги, пропустил еще несколько ударов, и арбитр остановил бой. Теренсу присуждена победа техническим нокаутом.

Кроуфорд выиграл все 33 боя (24 – нокаутом). Прежде он становился чемпионом в первом полусреднем и легком весах.

У Хорна первое поражение при 18 победах (12 – нокатуом) и 1 ничьей. Он владел чемпионским поясом с зимы 2017 года.

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