Фьюри – о следующем сопернике: «Они все одинаковые. Уайлдер, Джошуа, Паркер – дерьмо и бомжи»

Вернувшийся на ринг 29-летний британец Тайсон Фьюри прокомментировал бой против албанца Сефера Сефери и сказал, что ему безразлична персона следующего противника.

«Я немного поплясал, нанес пару ударов, но самое главное, что я просто вернулся под свет софитов. Прошло много времени. Не буду врать, я нервничал при возвращении на ринг, чтобы поучаствовать в главном бою вечера. Но это ничего не меняет. Я приеду домой, съем пиццу и продолжу работать. К концу года я стану чемпионом мира.

Кого бы ни поставили мне в пару, они все одинаковые. Уайлдер, Джошуа, Паркер – все они в любом случае дерьмо и бомжи. И Мануэль Сефер такой же, или как там его зовут», – цитирует Фьюри Boxing Scene.

Фьюри выиграл у Сефери техническим нокаутом – после четвертого раунда албанец не вышел на ринг.

В 2016 году допинг-пробы Фьюри дали положительный результат на метаболит кокаина, и Британский боксерский совет приостановил его лицензию.

В апреле 2018 года Фьюри вернул себе лицензию. Он теперь порвет вообще всех?

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