Реванш Геннадия Головкина и Сауля Альвареса пройдет 15 сентября

Боксеры Геннадий Головкин и Сауль Альварес договорились о проведении матча-реванша. Скорее всего, он состоится 15 сентября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Накануне команда мексиканца сделала предложение по распределению призового фонда в пропорции 57.5%/42,5% в пользу Сауля. Головкин сначала отклонил предложение, но затем представители Golden Boy Promotions сообщили, что бой состоится, сообщает Boxingscene.

Первый бой между боксерами завершился вничью.

Головкин – чемпион WBC, WBA и IBO в среднем весе.

Перовначально реванш планировался на май 2018 года, но сорвался из-за положительной допинг-пробы Альвареса.

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