Российская сторона создает проблемы Усику перед боем с Гассиевым. Поединок может не состояться

Бой в рамках финала боксерской Лиги чемпионов (WBSS) между украинцем Александром Усиком и представителем России Муратом Гассиевым может не состояться. Об этом сообщил промоутер Усика Эгис Климас.

«Организаторы не позаботились об отеле, охране и перелете для Усика, хотя до боя осталась неделя. Им нужно со всем разобраться, если они хотят увидеть нас в Москве. Крайний срок – понедельник. В этот день, надеюсь, Александр сядет в самолет», – отметил Климас в интервью Boxing Scene.

По версии промоутера Усика, российская сторона намеренно создает проблемы украинскому спортсмену. «Comosa, главный организатор турнира, помогает нам с билетами, с вопросами безопасности в отеле. Единственные, кто не сотрудничает – российская сторона. Comosa делает потрясающую работу, чтобы спасти бой, но россияне не сотрудничают и не занимаются организацией», – говорит Климас.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев считает, что у Усика возникнут проблемы, если он не приедет на бой. «Контракты боксеров с WBSS достаточно жесткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьезные последствия – в частности, суды. На организацию боя уже затрачено приличное количество средств. Но по факту это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры. Ну, а нарушение договоренностей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика», – приводит слова Кремлева ТАСС.

Бой Гассиев – Усик запланирован на 21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский».

На кону будут стоять чемпионские титулы в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

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