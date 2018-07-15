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Мэнни Пакьяо вернулся после годичной паузы и завоевал титул WBA в полусреднем весе

Пакьяо вернулся после годичной паузы и завоевал титул WBA в полусреднем весе
Eurosport

1 час назад

Пакмэн все еще в хорошей форме.

В Малайзии прошел один из самых ожидаемых боев года. Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо, вернувшийся на ринг после годичного перерыва, нокаутировал чемпиона WBA в полусреднем весе Лукаса Матиссе.

39-летний Пакмэн отправил соперника в нокдаун в третьем и пятом раунде. В седьмом раунде после серии ударов 39-летней легенды аргентинец не смог продолжить поединок.

  • Для Мэнни эта победа стала 60-й при семи поражениях и двух ничьих.
  • Это первый нокаут Пакьяо с 2009 года.
  • Матиссе потерпел пятое поражение в 44 боях.

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