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Мэнни Пакьяо вернулся после годичной паузы и завоевал титул WBA в полусреднем весе
Пакмэн все еще в хорошей форме.
В Малайзии прошел один из самых ожидаемых боев года. Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо, вернувшийся на ринг после годичного перерыва, нокаутировал чемпиона WBA в полусреднем весе Лукаса Матиссе.
39-летний Пакмэн отправил соперника в нокдаун в третьем и пятом раунде. В седьмом раунде после серии ударов 39-летней легенды аргентинец не смог продолжить поединок.
- Для Мэнни эта победа стала 60-й при семи поражениях и двух ничьих.
- Это первый нокаут Пакьяо с 2009 года.
- Матиссе потерпел пятое поражение в 44 боях.
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