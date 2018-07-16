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Бой Энтони Джошуа – Александр Поветкин пройдет 22 сентября на «Уэмбли»
На кону сразу 3 пояса.
Стал известен официальный соперник и дата защиты титула британского боксера Энтони Джошуа в супертяжелом весе по версии сразу трех ассоциаций: WBA, WBO и IBF.
Джошуа сразится с Александром Поветкиным. Бой пройдет 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли».
- Последний бой Поветкин провел 31 марта, когда нокаутировал Дэвида Прайса.
- В активе Александра 34 победы и одно поражение, у Джошуа 21 победа в 21 поединке.
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