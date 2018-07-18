Усик: «Благодарю Россию за гостеприимство, но не знаю, состоится ли бой с Гассиевым»

Украинский боксер Александр Усик не знает, состоится ли бой против Мурата Гассиева.

«Хотел бы поблагодарить всех за гостеприимство, за то, как меня здесь встретили, мы заселились в гостиницу, все хорошо. Я хорошо готов к бою, и если он состоится, покажу все, на что способен.

Я уважаю своего соперника, такие бои – украшение спорта. Точно ли состоится бой – не знаю.

Почему расстался с тренером? Я не прогрессировал, поэтому принял такое решение. Что касается моей травмы, то я восстановился – все в порядке», – цитирует Усика ТАСС.

Бой запланирован на 21 июля в московском СК «Олимпийский».

Встреча спортсменов находится под вопросом: по версии промоутера Усика, российская сторона намеренно создает проблемы украинскому боксеру.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме