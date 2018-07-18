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Усик: «Благодарю Россию за гостеприимство, но не знаю, состоится ли бой с Гассиевым»
Ожидаемый поединок остается под вопросом.
Украинский боксер Александр Усик не знает, состоится ли бой против Мурата Гассиева.
«Хотел бы поблагодарить всех за гостеприимство, за то, как меня здесь встретили, мы заселились в гостиницу, все хорошо. Я хорошо готов к бою, и если он состоится, покажу все, на что способен.
Я уважаю своего соперника, такие бои – украшение спорта. Точно ли состоится бой – не знаю.
Почему расстался с тренером? Я не прогрессировал, поэтому принял такое решение. Что касается моей травмы, то я восстановился – все в порядке», – цитирует Усика ТАСС.
- Бой запланирован на 21 июля в московском СК «Олимпийский».
- Встреча спортсменов находится под вопросом: по версии промоутера Усика, российская сторона намеренно создает проблемы украинскому боксеру.
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