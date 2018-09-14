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10 ноября Александр Усик подерется с Тони Белью, матч пройдет в Манчестере

10 ноября Усик подерется с Белью, матч пройдет в Манчестере
Eurosport

14/09/2018 в 20:09Обновлено 14/09/2018 в 22:28

Победитель этой пары зарубится с Денисом Лебедевым.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик встретится с британцем Тони Белью. Матч пройдет 10 ноября в Манчестере.

На кону поединка Усик – Белью будут пояса WBA, WBO, WBC и IBF в первом тяжелом весе.

  • 21 июля текущего года Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и стал абсолютным чемпионом мира.
  • С победителем пары Усик – Белью может встретиться россиянин Денис Лебедев.

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