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10 ноября Александр Усик подерется с Тони Белью, матч пройдет в Манчестере
Победитель этой пары зарубится с Денисом Лебедевым.
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик встретится с британцем Тони Белью. Матч пройдет 10 ноября в Манчестере.
На кону поединка Усик – Белью будут пояса WBA, WBO, WBC и IBF в первом тяжелом весе.
- 21 июля текущего года Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и стал абсолютным чемпионом мира.
- С победителем пары Усик – Белью может встретиться россиянин Денис Лебедев.
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