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Альварес полез на Головкина на взвешивании, но мужички в костюмах братьев Марио его оттащили
Парень чуть не огреб от 3G еще до начала боя.
Матч-реванш Геннадия Головкина и Сауля Альвареса пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе, хотя бой чуть не начался еще на взвешивании.
Во время традиционной битвы взглядов у Сауля вдруг сорвало крышу, и он начал давить Головкина головой. Геннадий никак не ответил на провокацию, но команда Альвареса переполошилась так, будто 3G направил на них пушку.
- На взвешивании Головкин показал 72,393 кг, вес Альвареса – 72,300 кг.
- В первом бою год назад между Головкиным и Альваресом была ничья.
- Сауль не смог биться с Геннадием в мае 2018-го из-за положительной пробы на кленбутерол.
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