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Альварес полез на Головкина на взвешивании, но мужички в костюмах братьев Марио его оттащили

Альварес полез на Головкина на взвешивании, но мужички в костюмах братьев Марио его оттащили
Eurosport

Вчера в 10:16Обновлено 21 ч. назад

Парень чуть не огреб от 3G еще до начала боя.

Матч-реванш Геннадия Головкина и Сауля Альвареса пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе, хотя бой чуть не начался еще на взвешивании.

Во время традиционной битвы взглядов у Сауля вдруг сорвало крышу, и он начал давить Головкина головой. Геннадий никак не ответил на провокацию, но команда Альвареса переполошилась так, будто 3G направил на них пушку.

  • На взвешивании Головкин показал 72,393 кг, вес Альвареса – 72,300 кг.
  • В первом бою год назад между Головкиным и Альваресом была ничья.
  • Сауль не смог биться с Геннадием в мае 2018-го из-за положительной пробы на кленбутерол.

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