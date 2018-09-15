Альварес полез на Головкина на взвешивании, но мужички в костюмах братьев Марио его оттащили

Матч-реванш Геннадия Головкина и Сауля Альвареса пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе, хотя бой чуть не начался еще на взвешивании.

Во время традиционной битвы взглядов у Сауля вдруг сорвало крышу, и он начал давить Головкина головой. Геннадий никак не ответил на провокацию, но команда Альвареса переполошилась так, будто 3G направил на них пушку.

На взвешивании Головкин показал 72,393 кг, вес Альвареса – 72,300 кг.

В первом бою год назад между Головкиным и Альваресом была ничья.

Сауль не смог биться с Геннадием в мае 2018-го из-за положительной пробы на кленбутерол.

Самый спортивный телеграм