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Геннадий Головкин: «Сауль Альварес – клоун и шоумен»

Головкин: «Альварес – клоун и шоумен»
Eurosport

Вчера в 12:23

Перед матчем-реваншем очень жарко.

Казахстанский суперчемпион Геннадий Головкин рассказал об отношении к Саулю Альваресу, с которым у него в ночь с 15 на 16 сентября состоится бой-реванш.

«Я увидел, что Альварес – клоун и шоумен. Завтра вы увидите настоящую войну, это будет не обычный бой, предстоит особая битва.

Считаю, многие мексиканцы, да и весь мир поддержат меня завтра, по меньшей мере 80 процентов зрителей. Думаю, вернусь домой с чемпионским поясом. Первый бой был неидеальным для нас обоих. Это был тестовый поединок, но второй бой будет гораздо крупнее и интереснее», – заявил Головкин Omnisport.

  • Головкин и Альварес бились в сентябре 2017 года, и тогда была зафиксирована ничья.
  • Новый поединок состоится в Лас-Вегасе.
  • Сауль не смог биться с Геннадием в мае 2015-го из-за положительной пробы на кленбутерол.

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