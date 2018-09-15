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Флойд Мэйуэзер объявил о возвращении на ринг для боя с Мэнни Пакьяо
Американец снова нуждается в деньгах.
Флойд Мэйуэзер оставил послание в инстаграм, благодаря которому становится ясно – американец возвращается на ринг.
Непобедимый чемпион написал, что вернется для матча-реванша с Мэнни Пакьяо в этом году.
- Последний бой Мэйуэзер провел в августе 2017 года, победив в боксерском поединке Конора Макгрегора. Тогда он заработал очень много.
- Позднее Флойд готовился в бою-реваншу с ирландцем, но уже по правилам MMA.
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