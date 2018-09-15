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Флойд Мэйуэзер объявил о возвращении на ринг для боя с Мэнни Пакьяо

Мэйуэзер объявил о возвращении для боя с Пакьяо
Eurosport

20 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Американец снова нуждается в деньгах.

Флойд Мэйуэзер оставил послание в инстаграм, благодаря которому становится ясно – американец возвращается на ринг.

Непобедимый чемпион написал, что вернется для матча-реванша с Мэнни Пакьяо в этом году.

  • Последний бой Мэйуэзер провел в августе 2017 года, победив в боксерском поединке Конора Макгрегора. Тогда он заработал очень много.
  • Позднее Флойд готовился в бою-реваншу с ирландцем, но уже по правилам MMA.

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