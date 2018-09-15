Реванш Флойда Мэйуэзера с Мэнни Пакьяо – пустое позорище. Это нельзя смотреть

Флойду Мэйуэзеру 41. В таком возрасте футболисты трясут животами в благотворительных матчах, фигуристы катают ледовые шоу, а гимнасты вовсю выстраивают политическую карьеру. Но неуемный Флойд, который уже дважды завершал карьеру, никак не может действительно свалить из бокса.

На днях непобежденный Мэйуэзер объявил о камбэке – до конца года он подерется с Мэнни Пакьяо, другим скучным стариканом, который тоже патологически любит деньги. Какой кошмар.

Флойд Мэйуэзер и Мэнни Пакьяо празднуют каждый свою победуEurosport

Прекрасно помню их первый бой. Приехал из Москвы в Петербург с бодрейшего матча «Спартака» и «Зенита», хотел увидеть историческую дуэль. Быстро нашел трансляцию, жутко обрадовался, но все оставшееся время мучительно боролся со сном – периодически он швырял меня в нокдауны. Возникало мерзкое ощущение: меня развели, заставив понаблюдать за игрушечной дуэлью.

Два расчетливых бизнесмена порхали по рингу, но работали не руки и корпуса, а лишь калькуляторы, которые фиксировали, сколько каждый получил за этот проект. Суммарно Флойд поднял 235 млн баксов, а Пакмэн – 140. О какой жесткости, зрелищности и беспощадности вообще можно заикаться, когда речь идет о таких деньгах? Это было грандиозное шоу, но точно не настоящий бокс.

Важно понимать: Мэйуэзер – в первую очередь чемпион по обману зрительских ожиданий. Каждый раз грандиозное промо, каждый раз – тоска в ринге. Но возвращение в спорт ради реванша с Мэнни – наглость и беспринципность, которые превзошли уже все космические границы. Во-первых, Флойд сам нарушит свое слово об уходе, данное после цирка с Макгрегором. Во-вторых, он и сам прекрасно понимает, что спустя три года бой с Пакмэном будет еще унылее.

Флойд Мэйуэзер, Мэнни ПакьяоReuters

Жаль, что права на их бой действительно кто-то купит, причем за миллиарды долларов. Ужасно, что десятки миллионов людей снова будут смотреть эту нудятину. Но самое грустное – нечеловеческая жадность Мэйуэзера: он мог уйти достойно, отлупив молодого и дерзкого Конора, а выбрал позорный путь шарлатана, которому совсем наплевать, как зарабатывать кэш.

Другие тексты Павла Городницкого:

Победа Хабиба Нурмагомедова выгодна UFC. Но Конор Макгрегор что-то замышляет

Бизнес-молодость. Почему Флойд Мэйуэзер не вырубит Конора Макгрегора

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен